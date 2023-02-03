تفاصيل المنخفض الجوي السريع الذي سيؤثر على الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - مع ساعات فجر السبت تتأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة مصاحبة لمنخفض جوي ،حيث تسود اجواء باردة وغائمة مع هطول الامطار في شمال المملكة تمتد تدريجا إلى محافظات الوسط، ويتوقع ان تكون في ساعات الصباح غزيرة أحيانا ولفترة قصيرة مصحوبة بالرعد وفرصة لتساقط حبات البرد ، ،والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



وفي ساعات المساء والليلة يضعف تأثير المنخفض الجوي حيث تسود أجواء شديدة البرودة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع بقاء الفرصة لسقوط زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة ، خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات ، احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

اضافة اعلان