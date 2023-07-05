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الأربعاء، 05-07-2023 10:33 م

الأرصاد: أجواء نهاية الأسبوع مناسبة للرحلات

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الوكيل الإخباري - كشفت دائرة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس خلال أيام  عطلة نهاية الأسبوع القادمة مناسبة للرحلات والتنزه مع وجود أجواء صيفية اعتيادية لطيفة. 

وبينت أن يوم غدٍ الخميس يطرأ انخفاضاً قليلاً على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، و حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، أما ليلاً الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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أما الجمعة، تكون الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وليلاً، تكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


ويوم السبت، تكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وليلاً تكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 




 

 


 

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