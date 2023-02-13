تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي التي ستؤثر على المملكة وفرص تساقط الثلوج

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة مساء الثلاثاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات من المطر في جنوب المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة وتمتد تدريجيا الى المناطق الوسطى والشرقية يصحبها الرعد احيانا وتساقط حبات البرد، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الليل فوق قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة) لسقوط زخات خفيفة ومتقطعة وغير مؤثرة من الثلج الممزوج مع المطر المتجمد .



ويوم الاربعاء تستمر الاجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، مع احتمال تساقط زخات خفيفة ومتقطعة من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الجنوبية الغربية مع فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر ان تكون الهطولات على شكل زخات خفيفة من الثلج فوق قمم جبال الشراة لفترة محدودة وغير مؤثرة .



اما يوم الخميس الاجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة، مع توقع هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة واجزاء محدودة من المناطق الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتكون الاجواء شديدة البرودة في اغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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