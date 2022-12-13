الثلاثاء 13-12-2022
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الثلاثاء، 13-12-2022 06:15 ص

حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اليوم

شتاه 3


الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة اليوم الثلاثاء بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة مرافقة لحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة , وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى قد تمتد احياناً إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية،  والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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 ليلاً:
 أجواء باردة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة واحتمال سقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناُ.


التحذيرات:
-خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر  فوق المرتفعات الجبلية  وبعض مناطق البادية.
-خطر الانزلاق على الطرقات في أماكن هطول المطر


 




 

 


 

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