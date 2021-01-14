حقيقة العاصفة الثلجيّة غير المسبوقة التي ستضرب الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مـدير دائرة التنبؤات الجوية رائد رافد آل خطاب صحة الاخبار التي يتم تناقلها عبر تطبيق "واتساب" تتحدث عن "عاصفة ثلجيّة غير مسبوقة تضرب بلاد الشام نهاية الأسبوع الحالي"، ونُسبت إلى "روسيا اليوم".

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وبين في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان دائرة الارصاد الجوية تتابع تطورات الحالة الجوية وفرص تساقط الثلوج عبر نشراتها اليومية ، ولا تعلن عن فرص تساقط الثلوج قبل التأكد بشكل علمي وفعلي ، خاصة ان مثل هذه التصريحات غير العلمية تربك المواطنين والمؤسسات الحكومية .



وفي نهاية حديثه اكد ال خطاب انه كلما زادت فترة التنبؤ اصبحت الدقة في النشرة الجوية اقل ، مهيباً بالمواطنين متابعة نشرات الارصاد الجوية وعدم الالتفات الى التصريحات غير العلمية والتي لا تكون مبنية على دقة وموضوعية .



وكان مواطنون تناقلوا مادة خبرية قديمة تشير أنّ المنطقة ستتأثر بعاصفة "ميار" التي ستكون سلسلة من العواصف القطبيّة غير المسبوقة لهذا العام وستتوالى على منطقة بلاد الشام، وهو ما تبيَّن عدم صحّته.



