درجات الحرارة تواصل ارتفاعها في الاردن

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية لذلك تسجل درجات الحرارة العظمى اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي (4-5) درجات مئوية ، وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد.ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعةالتحذيرات ليوم الاربعاء :- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة.- عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة.- عدم إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.- عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.