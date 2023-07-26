درجات الحرارة تواصل ارتفاعها في الاردن

الوكيل الاخباري -
تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية لذلك تسجل درجات الحرارة العظمى اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي (4-5) درجات مئوية ، وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد.اضافة اعلان
ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة
التحذيرات ليوم الاربعاء :
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة.
- عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة.
- عدم إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.
- عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.