درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية اليوم

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية؛ الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

اضافة اعلان



ليلاً: أجواء باردة نسبياً بوجه عام، ومغبرة خاصة في مناطق البادية مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ويتوقع سقوط زخات محلية خفيفة من المطر في اجزاء من شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة



التحذيرات ليوم الخميس :

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في ساعات المساء والليل خاصة في مناطق البادية.

