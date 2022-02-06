زخات خفيفة متفرقة من المطر اليوم الأحد

الوكيل الإخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

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ليلاً:أجواء باردة جداً في أغلب المناطق مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء باردة نسبياً أثناء النهار، باردة ليلاً مع ظهور بعض للغيوم على ارتفاعات منخفضة،الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

- خطر احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية.