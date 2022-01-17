الإثنين 17-01-2022
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الإثنين، 17-01-2022 06:07 ص

الأرصاد تحذر من خطر تشكل الصقيع والانجماد خلال ساعات الصباح

مطر ٣


الوكيل الإخباري - انخفاض على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-7) درجات مئوية، الأجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع في ساعات الصباح والليل تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في العديد من المناطق، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة.

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التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح وساعات الليل في العديد من المناطق .
- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية.


 




 

 


 

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