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السبت، 05-02-2022 08:13 ص

الأرصاد تحذر وتنشر تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

غيوم


الوكيل الإخباري - حذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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 ويوم غدٍ الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، و باردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة، مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


ويوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مستقرة، وباردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.


ويوم الثلاثاء تكون الأجواء غالباً مشمسة وباردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 10 - 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 8 - 3، المرتفعات الشمالية 5 - 2، مرتفعات الشراه 4 - 1، مناطق البادية 11 - 3، مناطق السهول 10 - 5، الأغوار الشمالية 17 - 8، الأغوار الجنوبية 19 - 11، البحر الميت 18 - 10، وفي خليج العقبة 19 - 9 درجات مئوية. 


 




 

 


 

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