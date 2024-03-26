شابات عجلون تحتفل بذكرى معركة الكرامة ويوم الام

الوكيل الاخباري - احتفل مركز شابات عجلون النموذجي بالشراكة مع هيئة شباب كلنا الأردن ومنتدى الجنيد الثقافي، اليوم الاثنين، بذكرى معركة الكرامة ويوم الأم.

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وقال مدير نادي المتقاعدين العسكريين العقيد الركن المتقاعد حبيب مقطش، بحضور رئيس مجلس المحافظة عمر المومني ومدير الشباب محمد طبيشات إن الاحتفال بيوم الكرامة انما هو استذكار للنصر الاردني الذي سطره ابطال القوات الأردنية المسلحة واستحضار لمكانتهم العظيمة في قلوب الاردنيين .