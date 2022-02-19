شاهد بالفيديو بدء تساقط الثلوج على جبال الشراة

الوكيل الإخباري - تشهد منطقة جبال الشراة تساقط زخات من الثلوج اليوم السبت وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ونشرت الأرصاد فيديو يوضح لحظة تساقط الثلوج على الطريق الملوكي في منطقة جبال الشراة.



وتتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة ،الأجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة، وتسقط الأمطار في أنحاء متفرقة من المملكة، تكون غزيرة على فترات في المناطق الجنوبية والشرقية والوسطى من المملكة ، و مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة ومنطقة البحر الميت، كما يحتمل في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال الجنوبية العالية.