الخميس 20-10-2022
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الخميس، 20-10-2022 05:49 م

شاهد بالفيديو .. تساقط الامطار في الاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر تساقط الامطار في مناطق جنوب المملكة ، وتحديدا في منطقة " العيص " بالطفيلة .

وقالت دائرة الأرصاد الجوية في آخر التحديثات الجوية ظهر اليوم الخميس، إنه تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول أحياناً الى جنوبية غربية تنشط لفترة محدودة.

وبينت الإدارة أنه مع ساعات المساء تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر كميات الغيوم وتهطل زخات من المطر على أجزاء من المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة.

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