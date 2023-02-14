شاهد : بدء تساقط خفيف للثلج في المملكة - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت ادارة الارصاد الجوية ليل الثلاثاء الاربعاء مقاطع فيديو تظهر بدء تساقط خفيف للثلج بمنطقة الراجف بإتجاه النقب ( الطريق الملوكي ) .



ووفق الادارة تأثرت المملكة اعتباراً من مساء الثلاثاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات من المطر في جنوب المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة وتمتد تدريجيا الى المناطق الوسطى والشرقية قد تكون غزيرة احيانا يصحبها الرعد أحيانا وتساقط حبات البرد .



وهناك احتمال ضعيف في ساعات الليل فوق قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة) لسقوط زخات خفيفة ومتقطعة وغير مؤثرة من الثلج الممزوج مع المطر المتجمد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.

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