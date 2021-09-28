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الثلاثاء، 28-09-2021 06:59 ص

فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، الثلاثاء ، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في مناطق البادية والسهول ، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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كما تظهر الغيوم المنخفضة وهناك فرصة ضعيفة خلال ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من الأمطار في اجزاء محدودة من المناطق الغربية من المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية .

 

ليـــــــلاً:

في ساعات المساء تكون الأجواء مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية العالية ولطيفة الحرارة في مناطق البادية والسهول، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

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