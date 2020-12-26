فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار .. السبت

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، السبت ، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

اضافة اعلان



ليـــــــلاً:

في ساعات المساء تكون الأجواء أكثر برودة، وتدريجياً تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة في المناطق الجنوبية من المملكة، مع احتمال ضعيف في أقصى جنوب المملكة لسقوط زخات محلية من الـمطار والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، ويتوقع في ساعات ما بعد منتصف الليل تشكل الصقيع في مناطق عدة من المملكة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية .



