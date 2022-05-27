كتلة هوائية حارة نسبياً تؤثر على المملكة

الوكيل الإخباري - تسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية تتحول مساءً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.



ليــــــلاً: تسود أجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، ومغبرة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً ومعتدلة الحرارة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية.

- خطر التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في الأغوار والبحر الميت والعقبة