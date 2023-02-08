متى يتراجع المنخفض الجوي في الاردن ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقعت ادارة الارصاد الجوية ان يتراجع تاثير المنخفض الجوي تدريجياً مساء اليوم الاربعاء حيث تضعف الهطولات وتخف سرعة الرياح.



وتحذر الادارة مساء اليوم من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في الاجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت ، خطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي تشهد تساقطات ثلجية ، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات.

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