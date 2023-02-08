الأربعاء 08-02-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

متى يتراجع المنخفض الجوي في الاردن ؟

سقوط سور منزل في بلدية السرحان دون تسجيل إصابات

صور الملك في الثلج

تأخير دوام مستشفى الجامعة ليوم غد إلى العاشرة صباحا

شاهد : عودة تساقط الثلوج في الاردن - فيديو

قرار من البنك المركزي حول موعد دوام البنوك غدا الخميس

مديرية الأمن العام تحذر من تشكل الصقيع وخطر الانزلاق

مآسي أطفال تحت أنقاض الزلزال في تركيا وسوريا - فيديوهات

الملك: القضية الفلسطينية الجوهر الأساسي لتحركات الأردن الدبلوماسية

الأربعاء، 08-02-2023 05:10 م

متى يتراجع المنخفض الجوي في الاردن ؟

22023703518392817609


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقعت ادارة الارصاد الجوية ان يتراجع تاثير المنخفض الجوي تدريجياً مساء اليوم الاربعاء حيث تضعف الهطولات وتخف سرعة الرياح.

وتحذر الادارة مساء اليوم من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في الاجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت ، خطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي تشهد تساقطات ثلجية ، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
22023392024176908877

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

2202362366483220446

شاهد : عودة تساقط الثلوج في الاردن - فيديو

ثلج

الأرصاد: تراكمات ثلجية على ارتفاع يزيد عن 900م اليوم

22023771149369281670

بدء تساقط الثلوج على العاصمة عمان

22023161748502800117

الارصاد تكشف موعد رحيل المنخفض وحالة طقس الاربعاء

220236224647591434508

شاهد : عودة تساقط الثلوج في المملكة - فيديو

أخبار متعلقة
ثلج

الأرصاد: تراكمات ثلجية على ارتفاع يزيد عن 900م اليوم

220236224647591434508

شاهد : عودة تساقط الثلوج في المملكة - فيديو

IMG_4083

الأرصاد تُحدث: ثلوج فوق 900 متر الثلاثاء والاربعاء

1 (21)

الارصاد: ثلوج الليلة فوق مرتفعات الـ 1100 متر في الاردن

منخفض

منخفضان جويان قادمان إلى المملكة مطلع الأسبوع المقبل

1202331132255990211175

الارصاد : ثلوج فوق هذه الارتفاعات خلال الساعات القادمة