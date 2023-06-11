الأحد 11-06-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 11-06-2023 05:37 م

مركز التوثيق الملكي يطلق برنامج الفهرسة الإلكتروني

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الوكيل الاخباري - أطلق مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي بمناسبة اليوم العالمي للأرشفة، اليوم الأحد، برنامج الفهرسة الإلكتروني كأول نظام مملوك بالكامل لمؤسسة حكومية أردنية معنية بالأرشفة.

وقال مدير المركز، الدكتور مهند المبيضين، إننا نهتم بالمركز في رفع مستوى الوعي لدى العاملين بقطاع الأرشفة في مختلف مؤسسات الدولة، ونهتم كذلك بأن تعطى القيادات في المؤسسات العامة والتي لها صلة بخدمة الجمهور، الأهمية الكبيرة للأرشفة والرقمنة بدون التعامل معها كمستودعات تخزينية فقط.

وبين أن ذلك يستدعي إعادة الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي للقائمين عليها، والاستفادة من خريجي علم الحاسوب والمكتبات.

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