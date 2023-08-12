مع تعمق تأثير موجة الحر .. الأرصاد تحذر كافة الاردنيين

الوكيل الاخباري - يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة جدا والجافة في المملكة اليوم السبت والتي مصدرها شبه الجزيرة العربية وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس اعتبارا من اليوم السبت وأن الأجواء فوق المرتفعات الجبلية العالية حارة ولكنها في باقي مناطق المملكة تكون حارة جداً.



ونوهت انه من المتوقع خلال تأثير الموجة الحارة نشاط أحيانا على الرياح خلال فترات المساء خاصة في مناطق البادية مما يؤدي الى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية فيها.



وحذرت من خطر التعرض لأشعة الشمس بكافة مناطق المملكة تجنبا للإصابة بضربات الشمس، وعدم إشعال الحرائق مع الأجواء الحارة وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، وتجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة مثل البرك الزراعية.