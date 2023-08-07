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الإثنين، 07-08-2023 11:59 ص

المملكة على موعد مع موجة حر جديدة

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الوكيل الاخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن المملكة على موعد مع موجة حر جديدة نهاية الأسبوع الحالي .اضافة اعلان


وأضافت الأرصاد لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الاثنين أن المملكة ستشهد ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة بمقدار 4 درجات اعلى من المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام .

ونوهت أن الموجة ستبدأ يوم الخميس المقبل وستمتد لغاية يوم السبت متوقعة أن تكون حينها ذروة الموجة حيث تصل درجات الحرارة في عمان لـ 37 درجة مئوية.

وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

 




 

 


 

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