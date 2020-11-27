الجمعة 27-11-2020
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الجمعة، 27-11-2020 07:50 م

منخفض جوي جديد يؤثر على الاردن

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  الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة اعتباراً من ساعات فجر السبت بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة ، قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، كما ويحتمل أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.
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تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:

- خطر تشكل الضباب خلال ساعات الفجر والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطول المطر.
- احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية قبل هطول المطر.

 




 

 


 

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