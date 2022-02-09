منخفض جوي قبرصي يؤثر على المملكة مساء اليوم

الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اضافة اعلان



وتدريجياً مع ساعات المساء تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث تتكاثر كميات الغيوم وتهطل زخات من المطر في شمال المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا ومع ساعات الليل تمتد الهطولات المطرية إلى أجزاء من المناطق الوسطى، وتتحول الرياح الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.



خليج العقبة:

الأجواء معتدلة الحرارة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، ويكون البحر مائجاً.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات.

- خطر ارتفاع موج البحر في خليج العقبة.

- خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.