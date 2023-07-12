الأربعاء 12-07-2023
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الأربعاء، 12-07-2023 06:06 ص

موجة حارة تؤثر على المملكة اليوم

درجة حراره


الوكيل الاخباري - يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة الأربعاء، نتيجة تأثر الأردن بموجة حارة واندفاع كتلة هوائية حارة وجافة إلى المملكة مصدرها شبه الجزيرة العربية، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 4-5 درجات مئوية، لتصبح الأجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

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وبحسب ادارة الأرصاد الجوية تبقى الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح خفيفة السرعة متغيرة الإتجاه.
وتسود أجواء حارة في معظم المناطق الخميس، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


الجمعة، تستمر الأجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

 


 




 

 


 

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