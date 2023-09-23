السبت 23-09-2023
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السبت، 23-09-2023 04:20 م

موعد انحسار الموجة الحارة في الأردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ يوم الاحد انخفاض على درجات الحرارة، لتعود الأجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة .

 ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الأجواء ليلاً معتدلة الحرارة في معظم المناطق، ولطيفة فوق المرتفعات الجبلية.

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 ويوم الاثنين تكون الأجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.

 

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