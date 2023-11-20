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الإثنين، 20-11-2023 07:14 ص

موعد نهاية المنخفض القبرصي الذي يؤثر على الاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تضعف تدريجيا مع ساعات الليل اليوم الاثنين شدة هطول الأمطار وتخف سرعة الرياح، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول ، وفق ادارة الارصاد الجوية .

وتبقى المملكة اليوم الاثنين، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتسود أجواء باردة وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون هذه الهطولات غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، قد يصحبها الرعد في ساعات الصباح وتساقط حبات البرد.

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