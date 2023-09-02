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السبت، 02-09-2023 08:11 م

هل ستتعرّض المملكة لموجات حارة خلال الأيام القادمة؟ .. الأرصاد تجيب

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الوكيل الإخباري - بينت دائرة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء القادم تتباين بين الارتفاع والانخفاض، ولا يوجد مؤشرات حول تعرض المملكة لموجات حارة خلال الايام القادمة.

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وبينت الدائرة، في نشرتها المفصلة، أن نهار يوم غدٍ الاحد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا. 

أما ليلاً تكون الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويوم الاثنين، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، والأجواء تكون حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وليـــلاً تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الاغوار والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

أما يوم الثلاثاء، تبقى الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة. ليـــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الاغوار والعقبة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.


 




 

 


 

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