الأربعاء 09-08-2023
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الأربعاء، 09-08-2023 01:02 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - قالت ادارة الارصاد الجوية ان الاجواء تبقى حارة نسبيا في اغلب المناطق،يوم الخميس ، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

 ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

🔺 التحذيرات :
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة.

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