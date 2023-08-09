تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - قالت ادارة الارصاد الجوية ان الاجواء تبقى حارة نسبيا في اغلب المناطق،يوم الخميس ، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



🔺 التحذيرات :

- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة.

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