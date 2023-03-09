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الخميس، 09-03-2023 01:41 م

آلام العضلات تنذر بأمراض خطيرة

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الوكيل الإخباري - قالت عيادة العظام "جوندلفينجين" الألمانية إن آلام العضلات غالباً ما ترجع إلى فرط التحميل على العضلات أثناء ممارسة الرياضة، أو اتخاذ وضعيات جسدية خاطئة، بالإضافة إلى الإصابات الناتجة عن ممارسة الرياضة أو الحوادث.

وأضافت عيادة العظام أن آلام العضلات قد تنذر بالإصابة بأمراض خطيرة مثل الروماتيزم أو التصلب المتعدد (MS) الناجم عن مهاجمة جهاز المناعة للدماغ والنخاع الشوكي أو الباركنسون المعروف أيضا باسم الشلل الرعاش، والذي يحدث بسبب موت خلايا عصبية معينة في الدماغ أو الفيبروميالجيا، والذي يحدث بسبب اضطراب معالجة الألم في الدماغ.

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وشددت عيادة العظام الألمانية على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار آلام العضلات لمدة تزيد عن أسبوعين.

 

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