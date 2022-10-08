آلام المعدة تنذر بالاصابة بالقولون العصبي أم سرطان القولون ؟ .. اليك الفرق

الوكيل الإخباري-يمكن أن تشترك متلازمة القولون العصبي (IBS) وسرطان القولون في العديد من الأعراض الشائعة، لكن الشخص الذي يعيش مع متلازمة القولون العصبي ليس لديه مخاطر أعلى للإصابة بسرطان القولون. والقولون العصبي هو حالة مزمنة تسبب آلامًا في البطن وأعراضًا أخرى، إذ تؤثر هذه الحالة على الأمعاء الغليظة، المعروفة أيضًا باسم القولون. فيما يصيب سرطان القولون نفس منطقة القولون العصبي ويمكن أن يسبب العديد من الأعراض نفسها لدى بعض الأشخاص.



أعراض القولون العصبي

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قد يعاني الأشخاص المصابون بمرض القولون العصبي من واحد أو أكثر من الأعراض الأكثر شيوعًا، وهي:

-ألم في البطن وغالبًا ما يرتبط بحركات الأمعاء؛

-التغييرات في حركات الأمعاء، والتي يمكن أن تشمل الإمساك أو الإسهال أو كليهما؛

-زيادة شدة الأعراض حول الدورة الشهرية لدى النساء طبعاً؛

-مخاط أبيض في البراز؛

-الشعور وكأن حركة الأمعاء لم تنته؛

-الانتفاخات.



وعلى الرغم من أن القولون العصبي يمكن أن يكون مؤلمًا إلا أنه لا يؤدي إلى مضاعفات أخرى في الجهاز الهضمي.







أعراض سرطان القولون

غالبًا لا يسبب سرطان القولون أعراضًا فور الإصابة، حيث قد يستغرق ظهور الأعراض عدة سنوات. وتشمل الأعراض الشائعة لسرطان القولون ما يلي:

-آلام في البطن أو تقلصات؛

-تغيير في عادات التبرز، بما في ذلك تضيق البراز أو الإسهال أو الإمساك الذي يستمر لأكثر من بضعة أيام؛

-نزيف المستقيم "دم أحمر فاتح"؛

-دم بني غامق أو أسود في البراز؛

-الشعور بالحاجة إلى تمرير حركة الأمعاء دون راحة؛

-فقدان الوزن غير المبرر؛

-الضعف أو التعب.







سرطان القولون والقولون العصبي.. ما الأعراض المشتركة؟

يشترك القولون العصبي وسرطان القولون في بعض الأعراض الشائعة. إليك الأعراض المشتركة بين القولون العصبي وسرطان القولون:

-الإسهال؛

-الغازات الزائدة أو الانتفاخ

-ألم أو تقلصات في البطن مرتبطة بحركات الأمعاء

-الإمساك

-الشعور بعدم اكتمال حركة الأمعاء؛



-التغييرات في حركات الأمعاء والعادات التي تستمر لأكثر من بضعة أيام.



هل هناك علاقة بين القولون العصبي وسرطان القولون؟

يمكن أن يسبب القولون العصبي عدم الراحة والألم في البطن، ومع ذلك نظرًا لأنه لا يسبب التهابًا أو أضرارًا أخرى في الجهاز الهضمي، فإنه لا يزيد من خطر إصابة الشخص بسرطان القولون.

في دراسة تجريبية أجريت عام 2010 على أكثر من 900 شخص، لاحظ الباحثون نتائج مماثلة، ووجدوا أن الأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بمرض القولون العصبي لديهم نفس مخاطر الإصابة بالسرطان مثل أولئك الذين يعيشون بأمعاء صحية.



المصدر الطبي: medicalnewstoday.com

سيدتي

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