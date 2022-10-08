السبت 08-10-2022
الوكيل الاخباري

الخرابشة: إضاءة 300 منزل الشهر الماضي بكلفة 854 ألف دينار من فلس الريف

الخصاونة يهنئ الأردنيين بذكرى المولد النبوي

شمول 1222 عاملا في قطاع المياه بالضمان الاجتماعي

خبيرة اقتصاد توضح الأسباب التي تجعل الدولار الأمريكي يزداد قوة

أكبر بورصة عملات رقمية بالعالم تتعرض للسرقة

الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد المولد النبوي

شهيدان و11 إصابة بالرصاص الحي بينها خطيرة خلال مواجهات في جنين

التربية توضح حول امتحان التوجيهي للطلبة المعيدين في الدورات القادمة

رهانات رفع الفائدة تهبط بأسعار الذهب عالمياً

بعد انخفاض الذهب .. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في المملكة

السبت، 08-10-2022 11:17 ص

آلام المعدة تنذر بالاصابة بالقولون العصبي أم سرطان القولون ؟ .. اليك الفرق

F_106743


الوكيل الإخباري-يمكن أن تشترك متلازمة القولون العصبي (IBS) وسرطان القولون في العديد من الأعراض الشائعة، لكن الشخص الذي يعيش مع متلازمة القولون العصبي ليس لديه مخاطر أعلى للإصابة بسرطان القولون. والقولون العصبي هو حالة مزمنة تسبب آلامًا في البطن وأعراضًا أخرى، إذ تؤثر هذه الحالة على الأمعاء الغليظة، المعروفة أيضًا باسم القولون. فيما يصيب سرطان القولون نفس منطقة القولون العصبي ويمكن أن يسبب العديد من الأعراض نفسها لدى بعض الأشخاص.

أعراض القولون العصبي

اضافة اعلان

 

قد يعاني الأشخاص المصابون بمرض القولون العصبي من واحد أو أكثر من الأعراض الأكثر شيوعًا، وهي:
-ألم في البطن وغالبًا ما يرتبط بحركات الأمعاء؛
-التغييرات في حركات الأمعاء، والتي يمكن أن تشمل الإمساك أو الإسهال أو كليهما؛
-زيادة شدة الأعراض حول الدورة الشهرية لدى النساء طبعاً؛
-مخاط أبيض في البراز؛
-الشعور وكأن حركة الأمعاء لم تنته؛
-الانتفاخات.

وعلى الرغم من أن القولون العصبي يمكن أن يكون مؤلمًا إلا أنه لا يؤدي إلى مضاعفات أخرى في الجهاز الهضمي.



أعراض سرطان القولون

غالبًا لا يسبب سرطان القولون أعراضًا فور الإصابة، حيث قد يستغرق ظهور الأعراض عدة سنوات. وتشمل الأعراض الشائعة لسرطان القولون ما يلي:
-آلام في البطن أو تقلصات؛
-تغيير في عادات التبرز، بما في ذلك تضيق البراز أو الإسهال أو الإمساك الذي يستمر لأكثر من بضعة أيام؛
-نزيف المستقيم "دم أحمر فاتح"؛
-دم بني غامق أو أسود في البراز؛
-الشعور بالحاجة إلى تمرير حركة الأمعاء دون راحة؛
-فقدان الوزن غير المبرر؛
-الضعف أو التعب.



سرطان القولون والقولون العصبي.. ما الأعراض المشتركة؟
يشترك القولون العصبي وسرطان القولون في بعض الأعراض الشائعة. إليك الأعراض المشتركة بين القولون العصبي وسرطان القولون:
-الإسهال؛
-الغازات الزائدة أو الانتفاخ
-ألم أو تقلصات في البطن مرتبطة بحركات الأمعاء
-الإمساك
-الشعور بعدم اكتمال حركة الأمعاء؛


-التغييرات في حركات الأمعاء والعادات التي تستمر لأكثر من بضعة أيام.


هل هناك علاقة بين القولون العصبي وسرطان القولون؟
يمكن أن يسبب القولون العصبي عدم الراحة والألم في البطن، ومع ذلك نظرًا لأنه لا يسبب التهابًا أو أضرارًا أخرى في الجهاز الهضمي، فإنه لا يزيد من خطر إصابة الشخص بسرطان القولون.
في دراسة تجريبية أجريت عام 2010 على أكثر من 900 شخص، لاحظ الباحثون نتائج مماثلة، ووجدوا أن الأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بمرض القولون العصبي لديهم نفس مخاطر الإصابة بالسرطان مثل أولئك الذين يعيشون بأمعاء صحية.

المصدر الطبي: medicalnewstoday.com

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
أسرع-طريقة-لعلاج-الحزام-الناري-وتجنب-هذه-الأطعمة-فورا

أسرع طريقة لعلاج الحزام الناري

61888673_303

تجنباً للأمراض ابرزها السرطان .. كم عدد المرات التي يستخدم فيها زيت القلي؟

أسباب-وعلاج-قئ-الأطفال-الرضع-1

الرضاعة الطبيعية في خطر .. دراسة تكشف عن مواد بلاستيكية في لبن الأم

OIP

هل يعالج هرمون الحب تلف القلب؟

dwi-institute-4-6-dealing-with-eating-disorders-768x432

5 مؤشرات على أن حميتك الغذائية خاطئة

سرطان الدماغ

الكشف عن تفاصيل علاج محتمل لسرطان الدماغ

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_20630_32376198e55-b4b9-4c8c-8e71-80f454b89a21

أعراض وأسباب جرثومة المعدة

علاج_فوبيا_الأماكن_المغلقة

كيف تكتشف أنك مصاب بفوبيا الأماكن المغلقة ؟ .. اليك الأعراض

2018_12_27_15_14_0_108

منها الصداع وعسر الهضم .. 10 أعراض مرضية لا يمكن تجاهلها على الاطلاق

1605821

دراسة..منتجات الألبان تقلل خطر سرطان القولون والمستقيم

160489787317562400

احذر القهوة إذا كنت تعاني من هذه الأعراض