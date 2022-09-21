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الأربعاء، 21-09-2022 11:22 ص

دراسة..منتجات الألبان تقلل خطر سرطان القولون والمستقيم

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الوكيل الإخباري - قالت دراسة حديثة إن هناك دليلاً محتملاً قوياً على أن منتجات الألبان تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. وإن الحليب ومنتجاته تلعب دوراً هاماً إلى جانب الأطعمة الغنية بالألياف والكالسيوم في تجنّب الإصابة بهذه النوعية من الأورام.

وأجرى الدراسة الصندوق العالمي لأبحاث السرطان والمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، واعتمدت على مراجعة بيانات 15 دراسة سابقة ضمت بيانات 22 ألف شخص.

وأظهرت النتائج التي نشرها موقع "هوسبيتال نيوز"، وجود علاقة عكسية بين استهلاك الجبن وخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وأن الذين يستهلكون الجبن بكثرة لديهم انخفاض في خطر تطور هذه النوعية من الأورام بنسبة 29%.

ووجدت الدراسة أن تناول 50 غراماً من الأجبان يومياً، أو 200 غراماً من منتجات اللبن (الزبادي) يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 7%.

ويعتبر النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الحليب والكالسيوم، ونسبة عالية من الكحول أو السجائر، مساهم رئيسي في الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ويعتقد الباحثون أن الكالسيوم وفيتامين "د" والبكتريا الصديقة الموجودة في اللبن (الزبادي) هي العناصر التي تقلل من خطر نمو أورام القولون والمستقيم، وأن الكالسيوم هو العنصر الرئيسي في هذه الوقاية.

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