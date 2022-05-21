أبرز الأطعمة التي تخفف من آثار التلوث والتدخين على الصحة

الوكيل الإخباري - التعرض المتكرر لتلوث الهواء أو التلوث البيئي، وكذلك التدخين سواء التدخين المباشر أو السلبي، مما يؤثر على صحة الجهاز التنفسي، والصحة العامة ككل، ولأن الغذاء له دور كبير وتأثير أولي في الصحة، جمعنا لكن أهم الأطعمة التي تقي من تأثيرات ما نتعرض له، وقي من الأمراض التي تسببها والمضاعفات، وهي في التالي:

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السبانخ: يساهم في تنظيف مجاري الدم في الرئة، من خلال التخلص من رواسب القطران، وذلك بفضل احتوائه على حمض الفوليك والعديد من الفيتامينات.

البروكلي: من الخضروات الصحية المهمة لصحة الرئتين، وهو يساعد في تنظيفها من السموم والرواسب، بفضل احتواءه على فيتامين ب5 وفيتامين سي.

البرتقال: من أهم أنواع الفواكه الحمضية التي تساهم في تطهي الجسم من السموم الناتجة عن التدخين والتلوث، وذلك بفضل احتواءه على فيتامين سي والألياف.

الجزر: يساعد في التخلص من السموم في الدم، وذلك بفضل احتواءه على فيتامين أ وفيتامين ك وفيتامين سي.

الرمان: من أهم أنواع الفواكه التي تساهم في تحسين الصحة العامة من خلال تنشيط جهاز المناعة، وهو غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة.

الكرز والتوت: وهي من الفواكه التي تساهم في تنظيف الرئتين وتعزيز صحتها، وتقي من آثار التدخين والتلوث بفضل احتوائها على مضادات أكسدة وفيتامينات متعددة.

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