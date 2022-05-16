الإثنين 16-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الحياري والأزايدة

إندونيسيا.. مقتل 14 شخصا على الأقل بعد اصطدام حافلة بلوحة إعلانات

الأردن يشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات الثلاثاء

السويد تقرر رسميا الانضمام إلى حلف الناتو

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية

تصاعد حالات الإعتراض على الأداء التحكيمي بدوري المحترفين (فيديو)

وسام الملك عبدالله للتميز لطبيب ألماني

صدور ارادات ملكية سامية

حريق مركبة قرب ميدان الحرمين في عمان

أسعار القمح عالميا تصل إلى مستوى قياسي جديد بعد قرار الهند

الإثنين، 16-05-2022 03:42 م

أطعمة تزيد من حدة أعراض القيء والغثيان أثناء الحمل

190929014515363_الفرق-بين-الحمل-الاول-والرابع


الوكيل الإخباري - نصائح غذائية، القيء والغثيان أثناء الحمل من الأعراض المزعجة التي تعاني منها الحامل أثناء الشهور الأولى من الحمل، وهي معروفة بفترة الوحام.

اضافة اعلان

الأطعمة التالية تزيد من حدة أعراض القيء والغثيان أثناء الحمل كما يلي:

 

1- الأطعمة المقلية، كالبطاطا المقلية والأسماك المقلية واللحوم المقلية في الزيت، وكذلك الدجاج المقلي مع الخلطات الحارة.
2- الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون.
3- الكيك بأنواعه، والمعجنات بأنواعها.
4- الشوكولاتة.
5- الشيبس (رقائق البطاطا الجافة).
6- الأطعمة الحارة الغنية بالتوابل المتنوعة.
7- الدقيق الكامل والخبز
8- المشروبات التي تحتوي على الكافيين.


وحول نصائح غذائية للحامل للتغلب على القيء والغثيان أثناء الحمل، يجب على الحامل مراقبة نفسها جيداً بعد تناول الطعام، لأنه قد توجد أطعمة أخرى غير التي تم ذكرها، تسبب لها الشعور بالقيء والغثيان، كما يجب إستشارة الطبيب بشأن توصيات طبية لتخفيف أو علاج غثيان وقيء الحمل.

 

هي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
176-135325-milk-allergy-infants-symptoms-treatment-3

طفلك مصاب بالتهاب الجلد العصبي؟ نصائح لنوم هانيء

8906016-1412544010

دراسة.. البدانة أثناء الحمل قد تضعف قلب الجنين

5360611-147639808

ما هي أضرار الهاتف على مخ الأطفال

C4_4

تدابير لمواجهة متاعب الظهر أثناء العمل المكتبي

download (1)

أدوية لمضادات الالتهاب قد تؤدي إلى ألم مزمن!

7201920182543636030525

مقدمات السكري خطر على قلوب الشباب

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_29088_6860dca9018-b708-422c-aec6-8bbe66bccae4

7 خطوات للتخفيف من الحكة خلال الحمل

6026281-43834139

خطأ كبير يرتكبه من يتناولون متممات الفيتامين D

tbl_articles_article_16914_338fd0e21ac-56ac-47d3-89b9-2e86c258a5e5

أطعمة للحفاظ على صحتك في الصيف

2021_12_9_0_1_49_315

ضغط الدم الحملي مؤشر على خطر أمراض القلب

2019_7_21_17_42_41_502

هل يقلق فقدان الشهية أثناء الحمل؟

20220103152206545

هل تعانين من الجوع المستمر؟.. خطوات للتخلص منه