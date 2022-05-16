أطعمة تزيد من حدة أعراض القيء والغثيان أثناء الحمل

الوكيل الإخباري - نصائح غذائية، القيء والغثيان أثناء الحمل من الأعراض المزعجة التي تعاني منها الحامل أثناء الشهور الأولى من الحمل، وهي معروفة بفترة الوحام.





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الأطعمة التالية تزيد من حدة أعراض القيء والغثيان أثناء الحمل كما يلي:

1- الأطعمة المقلية، كالبطاطا المقلية والأسماك المقلية واللحوم المقلية في الزيت، وكذلك الدجاج المقلي مع الخلطات الحارة.

2- الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون.

3- الكيك بأنواعه، والمعجنات بأنواعها.

4- الشوكولاتة.

5- الشيبس (رقائق البطاطا الجافة).

6- الأطعمة الحارة الغنية بالتوابل المتنوعة.

7- الدقيق الكامل والخبز

8- المشروبات التي تحتوي على الكافيين.



وحول نصائح غذائية للحامل للتغلب على القيء والغثيان أثناء الحمل، يجب على الحامل مراقبة نفسها جيداً بعد تناول الطعام، لأنه قد توجد أطعمة أخرى غير التي تم ذكرها، تسبب لها الشعور بالقيء والغثيان، كما يجب إستشارة الطبيب بشأن توصيات طبية لتخفيف أو علاج غثيان وقيء الحمل.

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