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الخميس، 19-05-2022 04:44 م

خضراوات تحد من آثار التدخين السلبية على صحتك.. تعرف عليها!

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الوكيل الإخباري - توصل علماء في جامعة ديلاوير الأمريكية إلى أن تناول بعض الخضراوات يحد من الآثار السلبية على الصحة، وحدد العلماء الكرفس والجزر والبقدونس، ويمكن لهذه الخضراوات أن أيضاً من الآثار الصحية السلبية لتلوث الهواء.

ودرس فريق البحث كيف تحمي هذه الفصيلة النباتية المحددة الجسم من تراكم مادة الأكرولين، التي تسبب تهيجاً في الرئتين والجلد، مع رائحة كريهة قوية يمكن أن تكون سامة لمختلف الأنسجة، وفق «سبوتنيك».

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وحلل الباحثون مدى فعالية الجزر والكرفس والبقدونس، في تقليل السمية التي يسببها الأكرولين.


تظهر النتائج كيف يمكن بالفعل تقليل الضغط التأكسدي، الذي يخلفه الأكرولين، بواسطة تلك الخضراوات.

 

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