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الإثنين، 18-12-2023 01:31 م

أبرز العلامات على إصابتك بانقطاع التنفس أثناء النوم

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الوكيل الإخباري - انقطاع النفس الانسدادي النومي هو الشكل الأكثر شيوعاً من اضطرابات التنفس المرتبطة بالنوم، ويتوقف تنفس المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي ثم يعود مرة أخرى بشكل متكرر أثناء نومهم.

ويمكن أن يحدث توقف التنفس لمدة 20 إلى 30 ثانية في المرة الواحدة، لعدة مرات طوال الليل.

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وعدم علاج انقطاع التنفس أثناء النوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بعدد من الأمراض، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وبعض متلازمات الصداع.

 


ونستعرض فيما يلي، أبرز العلامات التحذيرية لانقطاع التنفس أثناء النوم، والتي تستدعي استشارة الطبيب، عند ملاحظتها:
1- الشخير بصوت مرتفع بدرجة تعوق نومك أو نوم الآخرين.
2- الاستيقاظ من النوم لاهثاً أو مختنقاً.
3- توقفات في التنفس أثناء النوم.
4- النعاس الشديد خلال النهار وعدم التركيز، وقد يؤدي ذلك إلى النوم أثناء العمل أو مشاهدة التلفزيون أو حتى قيادة السيارة.

 

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