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الخميس، 27-06-2024 03:33 م

أخصائية تغذية تبدد أسطورة ضرر تناول الطعام مساء

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الوكيل الإخباري- حددت أخصائية التغذية وعلم النفس السريري آنا إيفاشكيفيتش الوقت الأمثل لتناول الطعام قبل النوم.

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وقالت إنه من المهم جدًا أن يكون لدى عمليات الهضم الوقت الكافي للعمل.


وأضافت قائلة: "هناك رأي مفاده أنه لا يمكنك تناول الطعام بعد الساعة السادسة مساء. وهذه أسطورة لأن العشاء يعتمد على الوقت الذي تذهب فيه إلى السرير. والشيء الرئيسي هو تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات، وإلا قد يظهر الثقل والغثيان في المعدة، مما يؤثر في جودة النوم".


وأوضحت قائلة: "أثناء النوم يجب أن يمر الطعام بحرية عبر الأمعاء. لهذا السبب من الضروري عدم تناول الطعام قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد النوم".


علاوة على ذلك، فإن تناول وجبة عشاء كبيرة في وقت متأخر يضع الكثير من الضغط على البنكرياس والمرارة، لذلك يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك في اليوم التالي.

RT

 




 

 


 

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