حادث مرعب.. سائق يدهس 9 أفراد من عائلة واحدة في مصر (فيديو)

تدخل المارة لمحاولة إنقاذ الضحايا وسط حالة من الذعر، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج. السلطات الأمنية ألقت القبض على السائق وفتحت تحقيقًا في الحادث لمعرفة ملابساته، فيما طالب الأشخاص بتشديد الرقابة على مركبات النقل العام للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
ادى الحادث الى وفاة ٢ وإصابة ٧ من عائلة واحدة
العائلة جائت من القاهرة للاسكندرية للسياحة وعندما طلب منهم السمسار الانتظار الى ان يجد لهم شقه ذهبت العائلة للجلوس على البحر
