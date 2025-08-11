الإثنين 2025-08-11 12:38 م
 

حادث مرعب.. سائق يدهس 9 أفراد من عائلة واحدة في مصر (فيديو)

موقع حادث الدهس بالإسكندرية
 
الإثنين، 11-08-2025 11:07 ص

الوكيل الإخباري-   وقع حادث دهس مأساوي في منطقة الشاطبي بمحافظة الإسكندرية، حيث فقد سائق ميكروباص السيطرة على مركبته بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى دهس عائلة بالكامل أثناء عبورهم طريق الكورنيش. أسفر الحادث عن وفاة زوج وزوجته وإصابة 7 أشخاص آخرين من بينهم نساء وأطفال بإصابات متفاوتة بين كسور وجروح خطيرة.

تدخل المارة لمحاولة إنقاذ الضحايا وسط حالة من الذعر، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج. السلطات الأمنية ألقت القبض على السائق وفتحت تحقيقًا في الحادث لمعرفة ملابساته، فيما طالب الأشخاص بتشديد الرقابة على مركبات النقل العام للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.

 

 

 

 

ارم نيوز 

 
 
غلالا

