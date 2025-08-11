نصائح هامة لمرضى الربو والجهاز التنفسي في الأجواء المغبرة

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير في مختلف المناطق، بالتزامن مع موجات غبار كثيفة تزيد من معاناة المصابين بأمراض الجهاز التنفسي، خاصة مرضى الربو والحساسية.

ويحذر أطباء من خطورة التعرض المباشر لهذه الأجواء، إذ قد تؤدي الجزيئات الدقيقة المحمّلة في الهواء إلى تهيّج الشعب الهوائية، وارتفاع احتمالات الإصابة بنوبات ربو أو ضيق تنفس.



💡 نصائح مهمة لتفادي المضاعفات:

البقاء داخل المنزل قدر الإمكان خلال النهار.

إغلاق النوافذ وتشغيل التكييف أو منقّي الهواء إن وُجد.

ارتداء كمامة محكمة عند الخروج، خاصة في المناطق المكشوفة.

استخدام بخاخ الربو بانتظام حسب تعليمات الطبيب.

تجنّب ممارسة الرياضة أو أي مجهود بدني في الهواء الطلق.

التوجّه للطبيب فورًا عند الشعور بضيق نفس أو أعراض غير طبيعية.