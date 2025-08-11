نصائح هامة لمرضى الربو والجهاز التنفسي في الأجواء المغبرة

ويحذر أطباء من خطورة التعرض المباشر لهذه الأجواء، إذ قد تؤدي الجزيئات الدقيقة المحمّلة في الهواء إلى تهيّج الشعب الهوائية، وارتفاع احتمالات الإصابة بنوبات ربو أو ضيق تنفس.
💡 نصائح مهمة لتفادي المضاعفات:
البقاء داخل المنزل قدر الإمكان خلال النهار.
إغلاق النوافذ وتشغيل التكييف أو منقّي الهواء إن وُجد.
ارتداء كمامة محكمة عند الخروج، خاصة في المناطق المكشوفة.
استخدام بخاخ الربو بانتظام حسب تعليمات الطبيب.
تجنّب ممارسة الرياضة أو أي مجهود بدني في الهواء الطلق.
التوجّه للطبيب فورًا عند الشعور بضيق نفس أو أعراض غير طبيعية.
☀️ مع استمرار تأثير الكتلة الحارة، ينصح الأطباء بالإكثار من شرب الماء، وتجنّب أشعة الشمس المباشرة، للحفاظ على استقرار الحالة الصحية.
-
أخبار متعلقة
-
كيف يؤثر الجوع على الجسم؟
-
خرافات حول التبرع بالدم- إليك الحقائق
-
حالات التسمم الغذائي المعدية.. إليك نصائح لمنع انتشارها
-
ما مقدار البروتين الذي يحتاجه الجسم؟
-
في أجواء شديدة الحرارة.. أعشاب وأطعمة تساعد جسمك على التبريد الطبيعي
-
الذبحة الصدرية ليست وحدها المؤشر .. علامات مبكرة لاحتشاء عضلة القلب
-
تقنية ثورية للكشف المبكر عن سرطان المريء
-
حلويات ما بعد النتائج... متى تتحوّل فرحة النجاح إلى عبء صحي؟