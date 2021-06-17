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الخميس، 17-06-2021 10:56 ص

أخطاء شائعة تجنبيها عند تجميد الخضروات حتى لا تفقد قيمتها!

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الوكيل الإخباري _ هناك بعض الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها ربة البيت، عن تجميد الخضراوات في الفريزر، ويجب تجنبها حتى لا تفقد هذه الخضروات قيمتها الغذائية أو تفسد بسبب سوء التخزين.


ومن هذه الأخطاء مايلي:
1- وضع الخضروات ساخنة أو دافئة في الفريزر مباشرة بعد صدمة الغلي، ما يؤثر على جودتها وطعمها.

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2- عدم تجفيف الخضروات جيدًا، قبل وضعها في الأكياس وتجميدها.

 

3- إذابة الخضروات وتجميدها أكثر من مرة وهو ما يعرضها للفساد.

 

4- عدم اختيار حافظات مناسبة لتجميد الخضروات.

 

5- إذابة الخضروات المجمدة في الميكروويف أو طهيها مباشرًة وهي مجمدة، ما يغير من طعمها.

 

6- ازدحام الفريزر بالأكياس، وهو ما يقلل من توزيع البرودة بشكل مناسب.

 

7- عدم ضبط الفريزر على درجة تبريد مناسبة لتجميد الخضروات، لذلك يفضل ضبطه على أقل درجة ممكنة.

 

8- عدم تفريغ الهواء من الأكياس المعبأ بها الخضراوات، ما يتسبب في حدوث تفاعل مع الخضروات ويغير من طعمها.

 

9- الاحتفاظ بالخضروات في الفريزر لمدة طويلة يغير من طعمها وأحيانًا رائحتها، ولتفادي حدوث ذلك اكتبي على كل كيس تاريخ تجميده ومدة التجميد المناسبة.

 

المصدر : الامارات نيوز 

 




 

 


 

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