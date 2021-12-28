أخطاء يرتكبها النباتيون.. أبرزها

الوكيل الإخباري - يعتمد النظام الغذائي النباتي على الأطعمة النباتية، وتجنب تناول اللحوم، وغيرها من الأغذية الحيوانية المصدر، ويعد تناول كميات أكبر من الأطعمة النباتية خطوة جيدة لتعزيز حالتك الصحية، لكن الإقلاع عن تناول اللحوم بحد ذاته لا يضمن لك الحصول على صحة جيدة. ويجب أولاً الحرص على عدم ارتكاب الأخطاء التالية.. نوردها في ما يلي:





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الإكثار من تناول الأجبان

تعد الأجبان مصدراً غنياً بالبروتين، لكن الإكثار من تناولها يؤدي إلى تراكم الكثير من الدهون الحيوانية المشبعة في جسدك، ولتجنب ذلك عليك الحصول على البروتين من مصادر غذائية نباتية، والاكتفاء بكميات معتدلة من الجبن.



عدم تناول كميات كافية من الخضراوات

الهدف الرئيسي لتناول حمية غذائية نباتية هو الإكثار من تناول الخضراوات، غير أن كثيرين من النباتيين لا يحصلون على ما يكفي منها؛ إذ يقوم الكثيرون بتناول وجبة خفيفة من الفاكهة فقط دون وجود أي تنوع، ما قد يؤدي إلى نقص جميع الأحماض الأمينية التي نحتاجها.



تناول اللحم المزيف

غالباً تتم إضافة الملح والمواد الحافظة إلى هذه الأنواع من المنتجات، وقد ينتهي الأمر بأذى أكثر لأجسادنا.



الإفراط في تناول الأطعمة غير الحيوانية

يفترض الكثير من الناس أنه لمجرد أنهم توقفوا عن استهلاك الدهون الحيوانية الضارة، التي ستكون أكثر صحة تلقائياً، أن بإمكانهم تناول كل ما يريدون، لكن هذا غير صحيح تماماً، ويقع فيه أغلب النباتيين بكل سهولة.



عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين (B-12)

يحتاج النباتيون إلى التأكد من أنهم يحصلون على فيتامين (B-12)، بمجرد قطع اللحوم الحمراء، وسيمنحك كوب من الحليب وبيضة حوالي ثلثي ما تحتاجه يومياً.



تناول المزيد من السبانخ أكثر من الكالي

يحتاج الجسم إلى الكالسيوم، الذي غالباً يكون من الصعب امتصاصه من الخضراوات الورقية، حيث يمتص الجسم حوالي 5% من الكالسيوم من السبانخ، وحوالي 50% من الكالي، لذا ينصح بتناول الكالي بكميات كبيرة.

زهرة الخليج