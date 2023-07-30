أدوية يتفاعل معها الكرفس.. لا تتناولها معه

الوكيل الإخباري- يعتبر الكرفس من الخضراوات الغنية بالماء، حيث يبلغ محتوى الواحدة منه 90 إلى 99% ماء من إجمالي مكوناته، ما يجعله خضار مثالي في فصل الصيف، إلا أنه للمفارقة قد يتفاعل مع أدوية بعض الأمراض المزمنة.



نستعرض في التقرير التالي، أضرار الكرفس على التفاعل مع الأدوية، وفقًا لموقع "WebMD".



أضرار الكرفس في التفاعل مع الأدوية

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1-أدوية الغدة الدرقية

يتفاعل تناول الكرفس مع بعض أدوية مثل الليفوثيروكسين، يعمل كبديل في متلازمات النقص مثل قصور الغدة الدرقية، قد يؤدي تناوله إلى تقليل التأثير على الأدوية.



2-أدوية السيولة

قد تتسبب جذور الكرفس في إبطاء تخثر الدم وهي أدوية السيولة، قد يؤدي تناول جذر الكرفس مع الأدوية التي تؤدي أيضًا إلى إبطاء تجلط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بالكدمات والنزيف.



3-أدوية ضغط المرتفع

قد يخفض مستخلص بذور الكرفس ضغط الدم، قد يؤدي تناول مستخلص بذور الكرفس إلى جانب الأدوية التي تخفض ضغط الدم إلى انخفاض ضغط الدم بشكل كبير.



4-أدوية الحمى

يؤدي عصير الكرفس إلى التفاعل السلبي مع المادة الفعالة الاسيتامينوفين، هي مادة تتسبب في تخفيف أثر الحمى وتستخدم في أدوية نزلات البرد والزكام.



5-مسكنات الألم

قد يقلل عصير الكرفس من تفاعل بعض أدوية مسكنات الألم وخاصًة أدوية الأمينوبيرين، الذي يستخدم في علاج الالتهابات وتسكين الألم إلا أن عصير الكرفس لا يقلل فقط من التفاعل لكنه يزيد من خطورة الآثار الجانبية للدواء.



6-أدوية الحساسية

قد يجعل الكرفس الجلد أكثر حساسية لأشعة الشمس، قد يؤدي استخدام هذه المنتجات معًا إلى زيادة خطر الإصابة بحروق الشمس أو التقرحات أو الطفح الجلدي عند تعرض الجلد لأشعة الشمس، تأكد من ارتداء ملابس واقية من الشمس وملابس واقية عند قضاء الوقت في الشمس.



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