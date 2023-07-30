ما خطورة أكل الثلج للكبار والصغار في الطقس الحار؟

الوكيل الإخباري- موجة الحر الشديدة قد تدفع البعض لأفعال كثيرة لتخفف عنهم شدة الحرارة، وأبرز تلك الأفعال هي شرب الماء المثلج أو العصائر، أو أكل مكعبات الثلج ومضغها بطريقة مباشرة دون وضعها في أي مشروب، ولكن البعض يجهل أضرار تلك العادة، فقد تصل لحدوث كوارث.



وإليكم أبرز أضرار تناول مكعبات الثلج للكبار والصغار في الطقس الحار، حسبما جاء بموقع "health".



تهالك الأسنان

تناول قطع الثلج بشكل مباشر ومضغها، يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان وتهالكها، مما يجعل الأسنان ضعيفة، وتتولد عنها مشكلات كبيرة قد تبدأ بالتسوس.



التهاب اللثة

قد يؤدي تناول قطع الثلج في الطقس الحار، والحرارة الشديدة، لتعرض اللثة لالتهابات شديدة، وقد تعرضك للإصابة بالتهابات الحلق أيضا، مما يؤدي للإصابة بالحرارة المرتفعة والتهاب اللوزتين، والدخول في وعكة صحية خطيرة.



التهابات مزمنة في المعدة

يمكن لتناول قطع الثلج إصابتك بالتهابات في الجهاز الهضمي، تصل للإصابة بقرح المعدة، حيث أن شدة برودة مكعبات الثلج تضر بجدار المعدة وتجعلها معرضة للإصابة بالقرح، نظرًا لأن بطانة المعدة تكون رقيقة ومعرضة للأزمات بسهولة.



أمراض القلب

تناول قطع الثلج تزيد من مخاطر التعرض للأزمات القلبية، وذلك لأن مضغ الثلج يزيد من ضربات القلب بشكل سريع ويؤثر على حالته بشكل عام.

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