مكملات غذائية تتعارض مع أدوية القلب.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري- يعتبر التحدث إلى الطبيب قبل البدء في تناول مكمّل غذائي جديد أمراً مهماً، فقد تكون هناك موانع يجب أن تكون على دراية بها.



وكذلك قد لا تتماشى الوعود التسويقية لمنتجات المكملات الغذائية مع ما أثبته العلم، فلا تخضع المكملات لتجارب وتحقيقات إكلينيكية، مثلما يحدث مع الأدوية، بحسب "إفري داي هيلث".

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فيتامين "د"

وتلفت الدكتورة جودي بيبين، أستاذة الصيدلة في جامعة تكساس، انتباه المرضى الذين يتناولون أدوية خفض ضغط الدم إلى أهمية استشارة الطبيب أو الصيدلي، قبل تناول مكملات فيتامين "د".



وقد يبدو غير مألوف أن يطلب الصيدلي أو الطبيب من المرضى عدم استخدام فيتامين "د"، لكن يرجع ذلك إلى اعتبارات التفاعلات الدوائية.



فتناول فيتامين "د" مع أدوية خفض الضغط مثل فيراباميل وديلتيازيم ومدرات البول الثيازيدية يقلل من تأثير هذه الأدوية، ويهدد بزيادة خطر فرط الكالسيوم في الدم.



أوميغا 3

ترتبط أحماض أوميغا 3 الدهنية بفوائد صحية وقائية للقلب، وتشير دراسات إلى أنها قد تقلل خطر الاكتئاب والتهاب المفاصل.



لكن تناول أدوية مسيلة للدم، أو مضادة للتخثر بهدف الوقاية من حدوث جلطة مع مكملات أوميغا 3 يزيد خطر حدوث نزيف.



ويُنصح الذين يستعدون للجراحة بالتوقف عن تناول مكملات أوميغا 3 قبل أسبوع إلى أسبوعين من إجراء الجراحة لتفادي خطر النزيف، أو حسب توصيات الطبيب.

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