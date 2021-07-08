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الخميس، 08-07-2021 03:52 م

أسباب آلام الساق المفاجئة

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الوكيل الإخباري - قد يستدعي ألم الساق الجديد والمتواصل الزيارة الطبية لتقييم حالتك، لأن ألم الساق قد ينتج عن عدة أسباب ربما تكون مهمة لصحتك وسلامتك، خاصة إذا ترافق بتورم أو وذمة أو احمرار.

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 وعندما يحدث الألم بعد الوقوف أو الجلوس لمدة طويلة ويترافق بالوذمة أو الانتفاخ، فهذا يعني احتمال تراكم السوائل في أوردة الساق (احتقان وريدي).

ما هي أهم أسباب الألم في الساق؟


الاحتقان الوريدي
يحدث الاحتقان الوريدي عندما لا تعمل الصمامات الموجودة في أوردة الساق بكفاءة في المساعدة على رجوع الدم من الساقين إلى القلب، بل يتجمع الدم في الساقين والقدمين، ما يسبب ألمًا وتورمًا، وغالبًا ما يوصف الألم بأنه شعور بحرقة أو تقلصات، ويصيب بطن الساق بشكل رئيسي.

 

الالتهاب الوريدي
ويمكن لالتهاب الأوردة المزمن (الالتهاب الوريدي المزمن) أن يتلف صمامات الأوردة ويؤدي إلى الاحتقان الوريدي. يتسبب ضعف أداء الصمامات في أوردة الساق كذلك في الإصابة بالدوالي، وهي عبارة عن أوردة منتفخة تُرى تحت الجلد مباشرة، ويمكن أن تؤدي الدوالي الوريدية أيضًا إلى الاحتقان الوريدي.

 

تصلب الشرايين ونقص التروية
ينشأ تصلب شرايين الطرفين السفليين عادة بسبب التدخين، خاصة لدى المرضى بارتفاع الضغط وداء السكري وارتفاع الكوليسترول. يؤدي تصلب شرايين الحوض وشرايين الطرفين السفليين إلى حدوث ألم في الساقين لا يترافق عادة مع وجود تورم أو وذمة، ويكون النبض في القدمين ضعيفاً وربما يشتكي المريض من برودة القدمين، يحدث ألم الساقين في تصلب الشرايين عادة بعد المشي ويتحسن بالراحة. 

 

آلام المفاصل والعضلات
قد تنشأ آلام الساقين بسبب وجود التهاب مزمن في مفاصل الطرفين السفليين عند الفخذ أو الركبة أو الكاحل وقد يكون منشأ هذه الآلام من أسفل الظهر (عرق النسا) وهو ألم ينتشر عادة في الجانب الخلفي من الفخذين والساقين.

 

الأمراض المزمنة
تترافق بعض الأمراض المزمنة بآلام في الساقين والقدمين، وقد تترافق بتورم الساقين، مثل فشل الكلية أو ضعف القلب، وتترافق أحياناً باحمرار وعلامات التهابية، مثلما يحدث في مرض النقرس (ارتفاع حمض البول)، والروماتيزم.

 

المصدر - صحتك 

 

 



 




 

 


 

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