أسباب احتباس السوائل في الجسم

الوكيل الإخباري - يحدث احتباس الماء، المعروف أيضاً باسم احتباس السوائل أو الوذمة، عندما تتراكم السوائل الزائدة في جسمك نتيجة مجموعة من الأسباب، وهو يحدث في الدورة الدموية أو داخل الأنسجة والتجاويف، وقد يسبب تورماً في اليدين والقدمين والكاحلين والساقين.

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لعل أبرز أسباب احتباس الماء في الجسم ما يلي:

-التغييرات الهرمونية: قد يحدث احتباس الماء أثناء الحمل أو قبل فترة الحيض نتيجة للتغييرات في مستويات بعض الهرمونات، مثل البروجسترون.

-نقص في النشاط الجسدي: قد يتأثر الأشخاص غير النشطين بدنياً - سواء كانوا غير قادرين على المشي لأسباب طبية أو يجلسون ببساطة في رحلة طويلة - باحتباس السوائل، خصوصاً في أسفل الساقين.

-الإصابة بمرض كلوي: نظراً إلى أن الكلى مسؤولة عن الحفاظ على مستويات السوائل، فغالباً ما يعاني الأشخاص المصابون بمرض الكلى المزمن من احتباس السوائل في الجسم.

-فشل القلب: إذا لم يتمكن قلبك من ضخ كمية كافية من الدم عبر جسمك نتيجة لفشل القلب الاحتقاني، فقد تواجهين تراكم السوائل في رئتيك وذراعيك وساقيك.

-تلف الشعيرات الدموية: قد يتسبب تلف الشعيرات الدموية - الأوعية الدموية الصغيرة التي تنقل العناصر الغذائية إلى خلاياك - في دخول السوائل الزائدة إلى الفراغات بين الخلايا، مما يؤدي إلى احتباس الماء.

-مشاكل الجهاز الليمفاوي: يلعب الجهاز الليمفاوي دوراً رئيسياً في صحة المناعة وتوازن السوائل، وقد تسبب الإصابة والالتهابات وأنواع معينة من السرطان وحتى علاج السرطان بمشاكل في الجهاز الليمفاوي، مما يؤدي إلى تراكم السوائل والتورم.

-البدانة: فقد تترافق السمنة مع زيادة احتباس الماء في القلب والذراعين والساقين.

-الالتهابات: قد تؤدي بعض أنواع العدوى إلى حدوث التهاب وتورم، وهي رد فعل طبيعي من الاستجابة المناعية لجسمك.

-الحساسية: عندما يكتشف جسمك مادة مسببة للحساسية، فإنه يطلق مركّباً يسمى الهيستامين، والذي يتسبب في تسرب السوائل من الشعيرات الدموية إلى الأنسجة المحيطة، مما يؤدي إلى تورم والتهاب على المدى القصير.

وعلى الرغم من أن احتباس السوائل قد يكون علامة على العديد من الحالات الخطيرة التي تتطلب علاجاً طبياً، فقد تتمكنين من تقليله ببضع خطوات بسيطة - طالما كان التورم خفيفاً وليس لديك حالة صحية أساسية.

سيدتي

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