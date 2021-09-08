أسباب ارتفاع كريات الدم البيضاء للحامل

الوكيل الإخباري - لا يوجد سبب محدد يمكن الجزم به وراء ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء في جسم الحامل، إذ إن ذلك ربما يكون طبيعيًا وأمرًا فسيولوجيًا خاصًا بالحمل، وقد يكون ناتجًا عن مشكلة مرضية.

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إليكِ أشهر الأسباب وراء هذا الأمر:





1- الحمل نفسه: يتسبب الحمل في ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء خاصةً في الثلث الأخير منه، وذلك بسبب الضغط الجسدي والنفسي الذي يسببه الحمل لكِ.

2- العدوى: أي عدوى تتعرضين لها خلال الحمل، أو في أي وقت آخر، ستتسبب في ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء في الفحوصات، إذ إنها الخلايا المسؤولة عن عمل الجهاز المناعي ونشاطه، سواء كانت هذه العدوى بكتيرية أو فيروسية، البرد والتهاب الأذن والتهاب المسالك البولية وعدوى العين من أشهر الأمراض المعدية وكلها ترفع عدد خلايا الدم البيضاء في جسمك.

3-الأمراض المناعية: إذا كنتِ تعانين مرضًا مناعيًا، مثل الروماتويد أو الذئبة الحمراء أو الإكزيما، أو أي مرض مناعي آخر قبل الحمل، فقد يتسبب ذلك في ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء في صورة الدم الكاملة خلال الحمل أيضًا.

4-الالتهابات: إذا كنتِ تعانين التهابًا جلديًا كالحساسية الجلدية، أو غيرها من الالتهابات فيتسبب ذلك في ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء في الفحوصات.

5-اللوكيميا: من أنواع سرطان الدم، يتسبب في إنتاج عدد كبير جدًا من خلايا الدم البيضاء بصورة غير منتظمة، من النادر الإصابة به خلال الحمل، لكن إذا حدثت الإصابة به فهناك علاجات آمنة لكِ ولجنينك في هذه المرحلة.

ما خطورة ارتفاع كريات الدم البيضاء للحامل؟

إذا كان ارتفاع خلايا الدم البيضاء في جسمك بسبب الحمل ذاته، وفي هذه الحالة قد يتراوح عددها في الثلث الأخير بين 12000 و16000 خلية، بدلًا من 6000 و10000 خلية، فلن تكون هناك أي خطورة من الأمر، أما إذا كان الارتفاع بسبب عدوى أو مرض مناعي فيجب عليكِ التواصل مع طبيبك لوضع خطة علاجية مناسبة وآمنة خلال الحمل .

إليكِ بعض الأعراض التي عليكِ الانتباه لها إذا أصبتِ بها مع ارتفاع كريات الدم البيضاء:

1-ارتفاع درجة الحرارة.

2-السعال أو صعوبة التنفس.

3-الطفح الجلدي أو الحكة الشديدة.

4- آلام شديدة في البطن.



المصدر - سوبر ماما