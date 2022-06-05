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الأحد، 05-06-2022 11:13 ص

أسباب اضطراب الوسواس القهري

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الوكيل الإخباري - اضطراب الوسواس القهري (OCD) هو حالة مرضية عقلية شائعة، حيث تكون لدى الشخص أفكار وسواسية وسلوكيات قهرية. ويمكن أن يؤثر الوسواس القهري على الرجال والنساء والأطفال؛ إذ يمكن أن تبدأ الأعراض لدى بعض الأشخاص في الظهور مبكراً، وغالباً مع الاقتراب إلى سن البلوغ، ولكنها تبدأ عادةً خلال مرحلة البلوغ المبكرة.

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أسباب الوسواس القهري غير واضحة، وقد يلعب عدد من العوامل المختلفة دوراً، بما في ذلك:
- تاريخ العائلة: فمن المرجح أن تصاب بالوسواس القهري إذا كان أحد أفراد العائلة مصاباً به، ربما بسبب جيناتك.
- الاختلافات في الدماغ: إذ لدى بعض الأشخاص المصابين بالوسواس القهري مناطق ذات نشاط مرتفع بشكل غير اعتيادي في أدمغتهم أو مستويات منخفضة من مادة كيميائية تسمى السيروتونين.
- أحداث الحياة: قد يكون الوسواس القهري أكثر شيوعاً عند الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر أو الإساءة أو الإهمال، ويبدأ أحياناً بعد حدث مهم في الحياة، مثل الولادة أو الصدمة.
- الشخصية: الأشخاص الأنيقون والدقيقون والمنهجيون ذوو المعايير الشخصية العالية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالوسواس القهري، وكذلك الأشخاص الذين يعانون بشكل عام من القلق الشديد، أو لديهم شعور قوي جداً بالمسؤولية تجاه أنفسهم والآخرين.

 

 

سيدتي

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