أسباب الأمراض النفسية

الوكيل الإخباري - رغم أن السبب الدقيق لمعظم الأمراض النفسية غير معروف، إلا أنه أصبح من الواضح من خلال الأبحاث أن العديد من الأمراض النفسية تكون ناتجة عن مجموعة من العوامل البيولوجية والنفسية والبيئية.

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الأسباب البيولوجية



تمَّ ربط بعض الأمراض النفسية بوظائف غير طبيعية لدوائر الخلايا العصبية أو المسارات التي تربط مناطق معينة من الدماغ.



تتواصل الخلايا العصبية داخل دوائر الدماغ هذه من خلال مواد كيميائية تسمى الناقلات العصبية، يمكن أن يساعد "التغيير والتبديل" في هذه المواد الكيميائية -من خلال الأدوية أو العلاج النفسي أو الإجراءات الطبية الأخرى- في تشغيل الدوائر الدماغية بكفاءة أكبر.



بالإضافة إلى ذلك، تَّم أيضاً ربط العيوب أو الإصابات في مناطق معينة من الدماغ ببعض الحالات النفسية.

وتشمل العوامل البيولوجية الأخرى التي قد تكون متورطة في تطور المرض النفسي ما يلي:



-الوراثة:

تنتشر الأمراض العقلية أحياناً في العائلات، مما يشير إلى أن الأشخاص الذين لديهم أحد أفراد الأسرة مصاب بمرض عقلي، قد يكونون أكثر عرضة هم أيضاً للإصابة بمرض ما.

وتنتقل القابلية للإصابة في العائلات من خلال الجينات، حيث يعتقد الخبراء أن العديد من الأمراض العقلية مرتبطة بخلل في العديد من الجينات بدلاً من واحد أو عدد قليل، وأن كيفية تفاعل هذه الجينات مع البيئة أمر فريد لكل شخص (حتى التوائم المتطابقة).



ويحدث المرض العقلي نفسه من تفاعل جينات متعددة وعوامل أخرى -مثل الإجهاد أو سوء المعاملة أو حدث صادم- والتي يمكن أن تؤثر أو تحفز المرض لدى شخص لديه قابلية وراثية للإصابة به.

-العدوى:

تمَّ ربط بعض أنواع العدوى بتلف الدماغ وتطور المرض العقلي أو تفاقم أعراضه.



على سبيل المثال، تمَّ ربط حالة تعرف باسم اضطراب المناعة الذاتية العصبية للأطفال (PANDAS) المرتبطة ببكتيريا Streptococcus بتطور اضطراب الوسواس القهري وأمراض عقلية أخرى عند الأطفال.

-عيوب أو إصابات الدماغ:

تمَّ أيضاً ربط عيوب أو إصابات في مناطق معينة من الدماغ ببعض الأمراض النفسية.

-تلف ما قبل الولادة:

تشير بعض الأدلة إلى أن اضطراب نمو دماغ الجنين المبكر أو الصدمة التي تحدث في وقت الولادة -على سبيل المثال، فقدان الأكسجين للدماغ- قد يكون عاملاً في تطور حالات معينة، مثل التوحد.

-عوامل أخرى:

قد يلعب سوء التغذية والتعرّض للسموم، مثل الرصاص، دوراً في الإصابة بالأمراض النفسية

الأسباب النفسية

-صدمة نفسية شديدة يعاني منها الطفل:

مثل الاعتداء العاطفي أو الجسدي أو خسارة مبكرة مهمة، مثل فقدان أحد الوالدين.



-الإهمال:

حيث يكون الأطفال الذين تعرضوا للإهمال الأسري أكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية.

-ضعف القدرة على التواصل مع الآخرين.

الأسباب البيئية

يمكن أن تؤدي بعض الضغوط إلى الإصابة بالمشاكل والأمراض العقلية والنفسية لدى الشخص المعرّض للإصابة بمرض نفسي. وتشمل هذه الضغوط:

-الموت أو الطلاق.

-حياة أسرية مختلة.

-الشعور بعدم الكفاءة أو تدني احترام الذات أو القلق أو الغضب أو الوحدة.

-تغيير الوظائف أو المدارس.

-التوقعات الاجتماعية أو الثقافية (على سبيل المثال، يمكن أن يكون المجتمع الذي يربط الجمال بالنحافة عاملاً في تطور اضطرابات الأكل).

المصدر - سيدتي