أسباب الإصابة بتورم الأكياس الدمعية

الوكيل الإخباري - قالت جمعية "الرؤية الجيدة" إن تورم الأكياس الدمعية له أسباب عدة تتمثل في قلة النوم والتوتر النفسي واحتباس السوائل وارتخاء العضلات والنسيج الضام في منطقة العين، بالإضافة إلى العامل الوراثي والتقدم في العمر.



وأوضحت الجمعية أنه يمكن مواجهة تورم الأكياس الدمعية من خلال بعض الوصفات المنزلية البسيطة مثل وضع شرائح الخيار أو أكياس الشاي الأخضر أو الأسود على المنطقة المتورمة.





كما يمكن استخدام كريمات العيون المحتوية على حمض الهيالورونيك أو الكولاجين أو اليوريا. وإذا لم تفلح هذه التدابير في التخلص من التورم، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب نظراً لأن تورم الأكياس الدمعية المزمن قد ينذر حينئذ بالإصابة بمرض خطير مثل أمراض الكلى أو الكبد أو قصور القلب.





وإلى جانب علاج المرض المسبب لتورم الأكياس الدمعية المزمن، فإنه يمكن التخلص من التورم المزمن من خلال الجراحة على سبيل المثال بواسطة الليزر أو عملية شد الجفون.

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