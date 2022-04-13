أسباب الإمساك في رمضان وطرق الوقاية منه

الوكيل الإخباري - يعتبر الإمساك من المشكلات التي يعاني منها الكثير من الأشخاص في رمضان، ويعود هذا إلى أسباب مختلفة، من أبرزها التغيير الكبير الذي يطرأ على النظام الغذائي فضلاً عن عدم شرب كمية كافية من الماء.

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ومن الممكن أن ترتبط هذه المشكلة بعدم القيام بالحركة أو ممارسة التمارين التي تساعد على تحفيز نشاط الأمعاء وتعزز عملية الهضم.



فإذا كنت تعانين من هذه المشكلة بشكل متكرر؛ ندعوك إلى أن تتعرفي على أسبابها وأن تتبعي النصائح التي تساعدك على التخلص منها.



أسباب الإمساك في رمضان

يعاني عدد لا بأس به من الأشخاص من مشكلة الإمساك في شهر الصوم، ومن الممكن أن يستمر هذا لأيام عدة وقد يستدعي التدخل الطبي. وهذا ينتج عن أسباب عدة.



– تغيّر العادات الغذائية، ففي هذه الحالة تنحصر الوجبات الـ3 الأساسية بوجبتين هما الإفطار والسحور. وهذا يسبب تغيرًا كبيرًا في حركة الأمعاء وقد يؤدي إلى بطء عملية الهضم.

– عدم شرب كمية كافية من الماء، وهو أمر طبيعي حيث يقتصر فعل هذا على بضع ساعات عقب الإفطار أو تسبق السحور، وهذا ما يسبب المعاناة من الجفاف وبالتالي من عدم القدرة على تنظيف الجسم من الفضلات الضارة بشكل منتظم.

– عدم القيام بالحركة اللازمة لتنشيط الجهاز الهضمي. ففي هذا الشهر يخلد الكثيرون إلى النوم لساعات طويلة نهارًا ولا يمارسون أي نوع من التمارين الرياضية، الأمر الذي يساهم في إبطاء عملية الهضم.

– ومن الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى المعاناة من الإمساك في رمضان أيضاً تناول كمية كبيرة من الطعام خلال وجبة الإفطار، ومنها أيضًا عدم تقسيم هذه الوجبة إلى وجبتين أو 3 وعدم احتوائها على السوائل والخضروات، وهذا يؤدي إلى خلل في عمل هرمونات الجوع والشبع ويسبب التخمة.



طرق للتخلص من الإمساك في رمضان

ليس غريبًا المعاناة من الإمساك في رمضان، فهذه المشكلة تعتبر شائعة إلى حد كبير في أوساط الصائمين، لكن يمكن تفادي حدوثها من خلال تطبيق مجموعة من النصائح.



1- الحرص على شرب كمية كافية من السوائل ومنها الماء والخلاصات النباتية الخالية من السكر فضلاً عن العصائر الطبيعية وأنواع الحساء غير الغنية بالملح والدهون، ومن المهم في السياق نفسه عدم تناول الكثير من المشروبات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الكافيين لأنها تعزز عملية خسارة الجسم للماء.

2- تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف خلال وجبتي الإفطار والسحور. ومنها الخضار والفواكه. كما ينصح بتناول بضع حبات من التمر قبل كل وجبة لأن هذا يساعد على تحريك الأمعاء وعلى الحد من كسلها.

3- ممارسة التمارين الرياضية وخصوصًا المشي لمدة 30 دقيقة تقريبًا يوميًا، لكن الأفضل عدم القيام بالتمارين المتعبة لمدة طويلة، كما أنه من المهم التنبه إلى عدم حمل الأوزان وفعل ذلك في مكان غير معرض لأشعة الشمس؛ منعًا للتعرق الشديد الذي يفقد الجسم نسبة مهمة من سوائله.



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